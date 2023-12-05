На Сумщині жінку судитимуть за сутенерство

Слідчі Роменського районного відділу поліції під процесуальним керівництвом прокуратури спрямували до суду кримінальне провадження стосовно жінки, яка займалася сутенерством та схилила в заняття проституцією свою знайому.

Під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що 44-річна жителька одного із сіл Роменського району запропонувала односельчанці за гроші надавати чоловікам послуги сексуального характеру. На що 42-річна знайома погодилася, бо перебувала у скрутному фінансовому становищі. Підозрювана ж взяла на себе обов’язок забезпечити її клієнтами, а зароблені у такий спосіб гроші, вони домовилися ділили навпіл.

У ході слідчих дій правоохоронці вилучили у підозрюваної гроші отримані злочинним шляхом.

Наразі у поліції завершили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт до суду. Тепер, 44-річна жителька району згідно ч.1 та ч.2 ст. 303 “Сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією” Кримінального кодексу України постане перед судом.

Відділ комунікації поліції Сумської області