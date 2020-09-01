На Тернопільщині 27-річний чоловік виманював гроші у довірливих жінок

Майже рік 27-річний житель Зборова Тернопільської області заробляв гроші, обманюючи довірливих жінок. Його жертвами були жінки від 18 до 28 років. Всього постраждало 10 жінок. Суми, які вдалося виманити зловмиснику різні – від тисячі до п’ятнадцяти тисяч гривень.

Схема заробітку була доволі простою. В інтернеті він знайомився з жінками, довго спілкувався, деяким навіть призначав побачення. А потім просив допомогти вивести гроші , які нібито виграв у букмекерській конторі.

Жінки давали номер електронного гаманця. Але гроші не надходили, ніби то через якусь помилку. Тоді чоловік просив сфотографувати банківську картку з обох сторін. Після чого забирав гроші, але не ті, які ніби то виграв, а ті, які належали жінкам.

Слідчі мають підозру, що жертв могло бути набагато більше. Тому і просять усіх, хто став жертвою схожого виду шахрайства телефонувати за номерами : 0969858463, 0985509903 або на лінію “102”. // pro.te.ua