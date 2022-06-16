На Тернопільщині оперативники затримали сутенерку
Жінку, яка організувала бізнес, торгуючи чужим тілом, викрили та затримали працівники міграційної поліції спільно зі слідчими Тернопільщини. Впродовж кількох місяців правоохоронці документували діяльність жінок, які займалися проституцією.
У ході оперативних заходів стало відомо, що причетна до незаконного бізнесу жителька Тернопільщини, 1979 року народження. Підозрювана впродовж тривалого часу заробляла тим, що здавала подобово житло. Проте грошей не вистачало і вона вирішила підробляти сутенерством.
Спочатку в інтернеті розмістила оголошення про пошук дівчат на високооплачувану роботу. Усі деталі повідомляла або при зустрічі, або телефоном. Зголосилися співпрацювати з «бізнесменшею» кілька дівчат з Тернополя, Вінничини та Запоріжжя. Наступне оголошення, яке з’явилося у соцмережах, стосувалося пошуку клієнтів.
Місцями для інтимних зустрічей були квартири, які здавала сутенерка подобово. Година послуг вартувала 1600 гривень. Заробітки ділили 50 на 50.
В ході обшуку, проведеного під процесуальним керівництвом Тернопільської окружної прокуратури, працівники міграційної поліції виявили у квартирі сутенери більш як 500 тисяч гривень, мобільні телефони, записник з базою клієнтів, а також наркотичну речовину — марихуану.
Жінку затримали відповідно до статті 208 КПК. Ій оголосили підозру відповідно до ч. 2 ст. 303 (створення або утримання місць розпусти і звідництво) ККУ.
За словами Олександра Буняка, на Тернопільщині, як і по всій Україні в цілому, впродовж червня триває спецоперація по боротьбі з кримінальними правопорушеннями, пов’язаними з торгівлею людьми. Основну увагу оперативники звертають на сутенерство, створення та утримання місць розпусти, дитячу порнографію, а також незаконне переправлення осіб через державний кордон.
Відділ комунікації поліції Тернопільської областіTweet