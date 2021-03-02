На Тернопольщине начальник районной налоговой попался на взятке в ₴1 млн.

Чиновнику и посреднику сообщено о подозрении.

Начальника одной из районных государственных налоговых инспекций Главного управления Государственной налоговой службы в Тернопольской области и его посредника уличили в получении 1 млн грн неправомерной выгоды.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

По данным следствия, чиновник ГНИ требовал у местного предпринимателя 1 млн грн, за что он обещал уменьшить размеры штрафов за нарушение налогового законодательства, но не направлять результаты проверок в управление фискальной службы для регистрации уголовного производства.

Правоохранители задокументировали факт получения посредником взятки и задержали его в порядке ст. 208 УПК Украины.

Сейчас уличенным лицам сообщено о подозрении, решается вопрос об избрании им меры пресечения. // LB.ua