На Тячівщині поліцейські затримали збувача наркотиків

12 жовтня близько 1 години ночі працівники сектору кримінальної поліції у ході проведення оперативних заходів, викрили на збуті наркотиків 32-річного жителя смт Буштино.

Як встановили поліцейські, чоловік причетний до продажу психотропних речовин у районі. Цього разу, за заздалегідь обумовлену суму, між дилером та клієнтом мав відбутися черговий обмін.

На заваді оборудці стали працівники поліції. Наркотики слідчі вилучили, а самого 32-річного затримали у порядку статті 208 КПК України та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

У справі продовжується слідство, розпочате за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України, тобто збут наркотиків. Саме у рамках розслідування, поліцейські провели і санкціонований судом обшук, під час якого у помешканні фігуранта знайшли згортки з речовиною, схожою на метамфетамін, сортувальні поліетиленові пакети, ваги та гроші, імовірно здобуті злочинним шляхом.

Як з’ясувалося, і сам наркодилер був під дією наркотиків. Наразі оперативники працюють над тим, аби встановити канали постачання наркотиків збувачу наркотиків.

Поліція Закарпатської області