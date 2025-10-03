На Тячівщині 14-річний хлопець «на камеру» побив 20-річного

11 вересня у селі Широкий Луг Тячівського району стався конфлікт між місцевими жителями, внаслідок якого один із учасників отримав тілесні ушкодження.

За цим фактом дізнавачі районного відділу поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань з попередньою правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 125 КК України.

В ході розслідування було встановлено, що тілесні ушкодження 20-річному потерпілому наносив один із присутніх – 14-річний місцевий житель. Особи інших учасників конфлікту, які спостерігали за побиттям та знімали це на відео, також встановлені – їх діям буде надана окрема правова оцінка.

Наразі для встановлення ступеню важкості отриманих потерпілим тілесних ушкоджень у справі призначено судово-медичну експертизу. За її результати можлива перекваліфікація справи на «важчу» статтю та в подальшому буде прийнято рішення щодо повідомлення неповнолітньому порушнику про підозру.

Триває досудове розслідування, до якого залучено зокрема і співробітників ювенальної поліції.

Поліція Закарпатської області