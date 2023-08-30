На Ужгородщині підопічний спецінтернату жорстоко вбив свого товариша

Сьогодні, 30 серпня, близько 5-ої години ранку до поліції надійшло повідомлення про конфліктну ситуацію з летальним наслідком у спецінтернаті на території Ужгородського району.

За викликом одразу виїхала слідчо-оперативна група відділення поліції №1 Ужгородського районного управління поліції та криміналістична лабораторія Головного управління Нацполіції області.

Поліцейські провели першочергові слідчі дії та з’ясували, що між двома підопічними медзакладу раптово виникла сварка. У ході конфлікту 41-річний пацієнт вихопив з кишені штанів складний ніж та ударив ним 29-річного товариша у область шиї. Від отриманих травм потерпілий помер.

За фактом умисного вбивства слідчі поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань з правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України.

Підозрюваного у злочині поліцейські затримали у порядку статті 208 КПК України. Його буде поміщено до спецпалати, де він перебуватиме під цілодобовою охороною.

В ході слідства поліцейські також встановлюватимуть обставини, за яких у пацієнта спеціалізованого закладу у користуванні опинився ніж.

Досудове розслідування у справі триває.

Поліція Закарпатської області