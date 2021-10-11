На Вінниччині 16-річну дівчину підозрюють у вбивстві матері

Інформація про зникнення 35-річної мешканки Козятинської територіальної громади надійшла до поліції від її свекрухи. Заявниця повідомила, що жінка зникла напередодні ввечері.

Поліцейські розпочали розшукові заходи із залученням кінологічної служби. Під час обстеження території села правоохоронці натрапили на сліди крові біля колодязя центрального водопостачання сусіднього недобудованого будинку. Всередині знаходилось тіло зниклої жінки, прикидане камінням та старим одягом.

На підставі зібраних слідчо-оперативною групою поліції доказів під підозру у вчиненні особливо тяжкого злочину потрапила неповнолітня дочка загиблої.

За попередньою інформацією слідства, під час сварки у приміщенні кухні підозрювана нанесла матері близько тридцяти ножових поранень. Після цього на тачці вивезла тіло вбитої на територію нежитлового домогосподарства та вкинула його в недіючий колодязь водопостачання. Аби приховати сліди злочину, зловмисниця прибрала в хаті, сховала свій закривавлений одяг та знаряддя вбивства – кухонний ніж.

Слідчі оголосили неповнолітній зловмисниці про підозру у вчиненні умисного вбивства. За вчинення такого злочину, кримінальна відповідальність настає з 14 років.

Наразі вирішується питання про обрання зловмисниці запобіжного заходу – тримання під вартою. За вбивство матері їй загрожує до 15 років ув’язнення. // Вартові еспресо