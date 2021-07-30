На Вінниччині п’яний чоловік зарізав дружину

У селі Іванківці Вінницької області чоловік вбив власну дружину. Він напав на неї з ножем – бив у ноги та руки, а смертельним став удар в серце.

Після цього нападник, 51-річний Віктор, самостійно повідомив про смерть 53-річної Зої родичам, однак вбивство вирішив приховати. Мовляв, прийшов з магазину, а вона уже лежала мертва.

Правоохоронці знайшли в будинку подружжя закривавлений ніж – чоловік навіть не заховав його, а згодом зізнався у злочині.

– На ґрунті неприязних відносин під час розпиття спиртних напоїв завдав їй декілька ударів в область серця, в результаті чого жінка померла на місці події, – розповів Андрій Дамзін, керівник Управління карного розшуку поліції Вінниччини.

Про те, що Віктор б’є свою дружину знало чи не все село. А рідні навіть боялися, що ці стосунки рано чи пізно завершаться трагедією, адже чоловік часто розпускав руки на підпитку.

– За дрібницю. Ну так серйозно ніколи не було, до лікарні не доходило… Не доходило, потому що вони не зверталися до лікарні, – поділився зять загиблої Андрій Турченко.

Подружжя виховало двох дорослих доньок і троє онуків. Поки рідні готувалися до похорону Зої, 51-річному чоловіку вже обрали запобіжний захід – два місяці він проведе в СІЗО.

Йому загрожує до 15 років позбавлення волі. // ФАКТИ