На Вінниччині пенсіонерку пограбував її колишній квартирант

У Шаргороді 38-річний грабіжник вночі 29 січня проник до будинку 80-річної жінки та забрав у неї гроші. Поліцейські затримали молодика через декілька годин.

Слідчі оголосили зловмиснику про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст. 186 Кримінального кодексу України (грабіж). На час досудового розслідування нападник перебуватиме під вартою, – повідомляє відділ комунікації поліції Вінницької області.

За словами заступника начальника Відділення поліції №2 Жмеринського районного відділу поліції Валерія Колісника, повідомлення про злочини до поліції надійшло вранці 29 січня. Ввечері цього ж дня поліцейські затримали причетного до його вчинення у м. Шаргород. 38-річний раніше судимий правопорушник певний час винаймав житло у потерпілої та знав що жінка проживає сама. Зловмисник вночі проник до будинку жінки, залякав та відібрав у неї майже три тисячі гривень.

Зловмиснику оголошено про підозру та обрано запобіжний захід – тримання під вартою, з можливістю внесення застави у розмірі 136 тисяч гривень. Підозрюваному загрожує до 8 років позбавлення волі. // today.vn.ua