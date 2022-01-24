На Вінниччині викрито майстерню з виготовлення зброї

За місцем проживання житель Погребищенської територіальної громади облаштував майстерню з виготовлення вогнепальної зброї. Під час проведення обшуку у підозрюваного поліцейські вилучили обладнання, на якому він переробляв зброю у бойову, а також пістолети та набої.

За словами начальника відділу поліції №4 Вінницького РУП Павла Дармограя, в ході реалізації оперативної інформації поліцейські викрили злочинну діяльність 43-річного місцевого жителя, який у власному будинку облаштував підпільну майстерню з виготовлення зброї на вогнепальну. Зі старої та небойової зброї зловмисник власноруч виготовляв вогнепальну.

Під час проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання підозрюваного оперативники вилучили пістолети, набої та обладнання, на якому він переробляв зброю.

Вилучене направлено на експертизу.

Поліція розслідує кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). За такий злочин йому загрожує до 7 років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Вінницької області