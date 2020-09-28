На Вінниччині затримали підозрюваного у вбивстві чоловіка в Калинівському районі. Про це повідомляє Відділ комунікації поліції.

26 вересня у селі Гущинці Калинівського району оперативники затримали зловмисника, який під час сварки дерев’яною палицею вбив односельця. Обидва чоловіки знаходились в стані алкогольного сп’яніння. На місці злочину та у будинку затриманого слідчі вилучили беззаперечні докази його причетності до вбивства.

Близько 10.00 год. до поліції звернувся житель села Гущинці з повідомленням про те, що у власному будинку він виявив мертвим свого брата.

Як розповів начальник Калинівського відділу поліції Володимир Олексюк, за вказаною адресою виїхала слідчо-оперативна група поліції. У будинку поліцейські виявили тіло 49-річного чоловіка з ознаками насильницької смерті. Неподалік поліцейські знайшли знаряддя вбивства – дерев’яну палицю. На пошуки зловмисника задіяли службового собаку, який привів оперативників до будинку правопорушника. Ним виявися 30-річний місцевий житель.

З’ясувалось, 26 вересня у будинку потерпілого чоловіки розпивали спиртні напої та посварились. Причину конфлікту підозрюваний не пам’ятає. Під час сварки він дерев’яною палицею та наніс господарю будинку численні удари по різним частинам тіла, після чого пішов додому.

У будинку підозрюваного поліцейські вилучили його одяг зі слідами крові та частину дерев’яної палиці, якою він наносив удари потерпілому.

Зловмиснику оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). За вчинення такого злочину йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Раніше в поле зору поліції зловмисник не потрапляв. // presspoint.in.ua