На Вінниччині затримали підозрюваного у вчиненні вбивства у Дніпрі

Чоловік намагався втекти з України



Учора, 7 березня, на Вінниччині поліцейські затримали підозрюваного у вчиненні вбивства у Дніпрі.

Зловмисник намагався втекти на автомобілі за межі України через східні пункти пропуску.

Про це повідомляє Depo.Вінниця з посиланням пресслужбу поліції Вінниччини.

Автомобіль, на якому пересувався 49-річний чоловік оперативники затримали на межі з Хмельниччиною. Підозрюваного у вчиненні умисного вбивства передали дніпропетровським колегам.