На Вінниччині жінка сокирою та ножем вбила співмешканця

Повідомлення про особливо тяжкий злочин до поліції надійшло ввечері 25 грудня від жительки Козятина. Жінка розповіла, що вона виявила мертвим племінника за місцем його проживання. Потерпілий помер від рубаних ран. За підозрою у вчиненні злочину поліцейські затримали його 29-річну співмешканку. Зловмисницю помістили до ізолятора тимчасового тримання.

За попередньою інформацією слідчого управління поліції, подія сталась близько 3.00 години, вночі. Під час раптово виниклої сварки співмешканка потерпілого нанесла йому понад 15 ударів сокирою та декілька ножових поранень в голову й обличчя. Від отриманих травм 35-річний чоловік загинув на місці події.

Працівники Управління карного розшуку оперативним шляхом встановили, що до злочину може бути причетна співмешканка потерпілого. Щоб приховати сліди злочину, вона, зібравши свої речі, залишила місце події. Протягом декількох годин оперативники встановили місцеперебування зловмисниці та затримали її в одному з готелів обласного центру. Жінка раніше до кримінальної відповідальності не притягувалась.

Знаряддя вбивства поліцейські вилучили.

Зловмисниця затримана в процесуальному порядку та поміщена до ізолятора тимчасового тримання. Їй оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Затриманій загрожує до 15 років ув’язнення.

Відділ комунікації поліції Вінницької області