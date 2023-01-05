На Вінниччині 21-річний молодик зґвалтував 44-річну сусідку

5 січня Могилів-Подільський міськрайонний суд визначив запобіжний захід на період досудового розслідування 21-річному хлопцеві, який зґвалтував 44-річну жінку.

Підозрюваний перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом.

Нагадаємо, вранці 2 січня поліцейські Могилів-Подільського районного відділу поліції затримали жителя району за підозрою у чиненні злочини, передбаченого ч. 1 ст. 152 Кримінального кодексу України (зґвалтування).

За такий злочин передбачено покарання – до 5 років ув’язнення.

Відділ комунікації поліції Вінницької області