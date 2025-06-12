На Вінниччині двоє покидьків викрали та катували односельця

Викрали та катували: на Вінниччині затримали двох чоловіків, які вивезли односельця до лісу.

На Вінниччині правоохоронці затримали двох чоловіків віком 21 та 28 років, яких підозрюють у незаконному позбавленні волі та катуванні 32-річного місцевого мешканця. Інцидент стався 11 червня 2025 року, коли родич потерпілого повідомив поліції про викрадення його брата. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Вінницької області.

За попередньою інформацією слідства, конфлікт виник напередодні в одному із сіл Тульчинського району під час вживання алкоголю. Суперечка між фігурантами та потерпілим швидко переросла в жорстоке побиття: двоє чоловіків били жертву руками та ногами по обличчю й тілу.

Після цього нападники силоміць посадили побитого чоловіка до автомобіля і вивезли до лісу, де продовжили його катувати. Залишивши жертву в лісі, зловмисники зникли з місця події.

За кілька годин після отримання повідомлення оперативники відділення поліції №1 Тульчинського райвідділу відшукали та затримали правопорушників у процесуальному порядку.

Під час невідкладного обшуку правоохоронці вилучили автомобіль, на якому були сліди бурого кольору, а також інші речові докази, що підтверджують обставини злочину.

Наразі здійснюється досудове розслідування за двома статтями Кримінального кодексу України ч. 2 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини), а також ч. 1 ст. 127 (Катування). Санкції цих статей передбачають до шести років позбавлення волі.