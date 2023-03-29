На Вінниччині молодика, якого підозрюють у вбивстві односельчанки, триматимуть під вартою

За процесуального керівництва Вінницької обласної прокуратури слідчими слідчого управління ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою жителя Барського району у вчиненні злочинів, передбачених п. 6 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 187 КК України.

Слідством установлено, що 24-річний чоловік будучи обізнаним про приватне життя своїх односельчан, вирішив вчинити незаконне заволодіння грошовими коштами та матеріальними цінностями сім’ї потерпілої.

Реалізуючи свій злочинний умисел, з метою власного незаконного особистого збагачення, він 16.02.2023 близько 8 години ранку, перебуваючи на території чужого домогосподарства, через вікно проник в середину будинку потерпілої. Почавши обшукувати кімнати та можливі місця схову коштів та цінностей, був помічений дівчиною, яка несподівано для чоловіка повернулася до будинку. Однак він не припинив свої протиправні дії та вчинив напад на 20-річну дівчину, завдавши їй значних тілесних ушкоджень від яких потерпіла померла на місці події. Надалі намагався замаскувати вбивство під самогубство та, не бажаючи бути викритим чоловік з місця злочину зник.

Наразі йому вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених п. 6 ч. 1 ст. 115, п. 4 ст. 187 КК України. Слідчим суддею задоволено клопотання слідчого, погоджене прокурором, та до нього застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

У разі доведення винуватості підозрюваного в судовому порядку йому загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років або довічне позбавлення волі, з конфіскацією майна у випадку, передбаченому пунктом 6 частини другої цієї статті.

Нагадаємо, що відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Вінницької обласної прокуратури