На Вінниччині судитимуть торговців неіснуючими генераторами

За процесуального керівництва Вінницької обласної прокуратури до суду передано обвинувальний акт стосовно організатора та двох членів організованої групи, які шляхом обману заволоділи коштами мешканців різних регіонів України на суму понад 38 тис. грн (ч. 4 ст. 190 КК України).

Слідством встановлено, що члени злочинного угруповання – ув’язнені однієї з установ виконання покарань Вінниччини, маючи у користуванні електронні пристрої та доступ до мережі «Інтернет», через платформу «ОLХ» «продавали» неіснуючі у їхньому володінні генератори. Вимога до потенційних покупців це передоплата – переказ частини коштів на підконтрольні їм банківські рахунки. Введені в оману потерпілі переказували певні суми на вказані рахунки, не отримуючи замовленого товару.

Зловмисники встигли завдати збитків мешканцям різних регіонів України на 38 тис. грн. Завдяки тому, що їхня незаконна діяльність була припинена прокурорами та слідчо-оперативними працівниками, вдалося уникнути більшої кількості потерпілих від шахрайських дій.

Санкція ч. 4 ст. 190 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Вінницької обласної прокуратури