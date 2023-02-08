На Вінниччині вантажівка Renault протаранила Lanos: загинула пасажирка легковика

8 лютого на об’їзному шосе автодороги сполученням Виступовичі – Житомир – Могилів-Подільський, поблизу м. Калинівка Хмільницького району, сталась дорожньо-транспортна пригода. Пасажирка легкового авто загинула на місці події.

Подія сталась 8 лютого близько 16.50.

За попередньою інформацією слідства, 63-річний водій вантажного автомобіля марки Renault не обрав безпечної швидкості та допустив зіткнення з автівкою марки Lanos. За кермом легкового транспортного засобу була 34-річна жителька Хмільницького району. Жінку із тілесними ушкодженнями госпіталізовано до лікарні. 33-річна пасажирка Lanos від отриманих травм загинула на місці події.

Поліцією призначено ряд експертиз, після проведення яких буде встановлена остаточна причина аварії.

На місці події працюють поліцейські та рятувальники.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого).

За таке правопорушення передбачено покарання – до 8 років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Вінницької області