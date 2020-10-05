На Волині малолітні діти опинилися в лікарні після побиття батьком

Поліцейських на місце події викликала бабуся дітей

У селі Навіз Рожищенського району 36-річний місцевий мешканець будучи напідпитку побив п’ятьох малолітніх дітей восьми, семи, п’яти, трьох та одного років. Двох із них госпіталізували до лікарні.

Поліцейські звертатимуться із клопотанням у відповідні органи про вилучення дітей із неблагополучної сім’ї.

Правоохоронці з’ясували, що чоловік перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння посварився із дружиною. Жінка із дому втекла, після чого п’яний батько побив дітей.

Дізнавачі Рожищенського відділення поліції затримали чоловіка в порядку ст. 298-2 Кримінального процесуального кодексу України. За фактом нанесення тілесних ушкоджень відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 125 (Умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Нині призначено судово-медичну експертизу за результатами якої буде надана остаточна кваліфікація діям правопорушника.

Крім того, поліцейські звертатимуться із клопотанням у відповідні органи про вилучення дітей із неблагополучної сім’ї. Триває слідство. // Волинь