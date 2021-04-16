На Волині спалили авто відомої журналістки (відео)

Засновниці волинського інформаційно-аналітичного видання «Інсайдер Медіа» Катерині Тот спалили автомобіль.

Про це повідомив голова Національної спілки журналістів України (НСЖУ) Сергій Томіленко.

Інцидент стався в ніч з 13 на 14 квітня у селі Струмівка під Луцьком. Повідомляється, що власний автомобіль Катерини Тот був припаркований на території житлового комплексу та спалахнув близько п’ятої години ранку.

Видання «Інсайдер Медіа» також опублікувало фрагмент відео з камер спостереження.

На запису з камер зовнішнього спостереження видно, як невідомий чоловік на спортивному мотоциклі заїхав на територію парковки, облив автомобіль невідомою речовиною та підпалив.

Катерина Дулапчій (Тот) — член Національної спілки журналістів України, тривалий час працює в різних ЗМІ Волині. Надзвичайну подію вона пов’язує зі своєю нинішньою журналістською діяльністю — портал «Інсайдер Медіа» нещодавно оприлюднив серію резонансних журналістських розслідувань.

У поліції Волинської області повідомили, що ведеться розслідування, вилучені записи з камер відеоспостереження. Відкрито кримінальне провадження за фактом підпалу.

«У Національній спілці журналістів України засуджують зухвалий злочин та закликають правоохоронців оперативно розслідувати злочин», — пише Томіленко. // Ірина АЛЕКСЄЄВА, «ФАКТИ»