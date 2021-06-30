На Волині судитимуть «автоледі», яка скоїла смертельну ДТП

Аварія сталася у травні 2017 року на Волині. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинув мотоцикліст. Наразі доказова база щодо вини водійки зібрана в повному обсязі та обвинувальний акт скеровано до суду.

Нагадаємо, у травні 2017 року у Луцьку жінка-водій, керуючи автомобілем, порушила Правила дорожнього руху та допустила зіткнення з мотоциклом під керуванням 33-річного місцевого жителя. Внаслідок ДТП чоловік помер від отриманих травм.

У ході досудового розслідування поліцейські провели низку слідчих дій та зібрали доказову базу щодо вини жінки – водія у вчиненні смертельної дорожньо-транспортної пригоди.

Наразі слідчі Нацполіції за погодженням Офісу Генерального прокурора України скерували до суду обвинувальний акт щодо 56-річної фігурантки. Їй загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що слідчі Нацполіції завершили розслідування обставин ДТП на Волині, в якій загинув мотоцикліст.

Управління комунікації Національної поліції України