На Волині судитимуть іноземців, причетних до крадіжки платіжного терміналу у Луцьку

Кримінальне провадження з обвинувальним актом скеровано до суду.

Нагадаємо: у березні зловмисники проникли до приміщення одного із банків Луцька та викрали платіжний термінал, а з території цього ж банку автомобіль ГАЗ 2752. Сума завданих матеріальних збитків склала близько 100 тисяч грн.

Оперативники управління карного розшуку Волинської області у співпраці із львівськими та житомирськими співробітниками поліції встановили, що до вчинення кримінальних правопорушень причетні четверо іноземців.

Правопорушників затримали у Житомирській області. Викрадений платіжний термінал та автомобіль вилучили. Усім чотирьом слідчі детективи за процесуального керівництва прокуратури повідомили про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 185 та ч. 2 ст. 289 Кримінального кодексу України. Йдеться про крадіжку з проникненням та незаконне заволодіння транспортним засобом, відповідно. Луцький міськрайонний суд обрав їм міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави.

Сьогодні слідчі детективи завершили досудове розслідування та кримінальне провадження з обвинувальним актом скерували до суду. Підозрюваним загрожує до восьми років позбавлення волі.

Сектор комунікації поліції Волинської області