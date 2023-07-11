На Волині одесит ошукав пенсіонера на суму понад 150 тисяч гривень

За наполегливої позиції прокурорів Луцької окружної прокуратури суд обрав 32-річному жителю Одеси, підозрюваному у вчиненні на Волині за попередньою змовою групою осіб шахрайства, що завдало значної шкоди потерпілому (ч.2 ст. 190 КК України), запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

За даними слідства, раніше судимий чоловік із не встановленим поки спільником реалізовували схему шахрайства «Ваш родич потрапив у ДТП».

Ця схема не нова. До жертв – переважно людей похилого віку – телефонує нібито лікар, який повідомляє прикру новину – хтось із рідних абонента втрапив у ДТП та потребує терміново дороговартісної операції. Звісно ж, є людина, яка може одразу приїхати по гроші та передати їх у лікарню.

Налякані старенькі віддають усю наявну готівку шахраям, вважаючи, що таким чином рятують рідних.

Так 08 липня 2023 року жертвою ошуканців став 82-річний житель Луцька, який віддав підозрюваному 150 тисяч гривень та 200 доларів США, аби оплатити лікування сина.

Завдяки скоординованим діям правоохоронців зловмисника затримали того ж дня та вилучили у нього 125 тисяч гривень, які він не встиг витратити.

Наступних 60 днів чоловік перебуватиме під вартою.

Особу його спільника встановлюють.

Прокуратура укотре звертаються до громадян із проханням повідомляти правоохоронні органи про телефонні дзвінки псевдолікарів чи “правоохоронців”, які розповідають, що ваш близький родич втрапив у лікарню чи поліцію і, аби залагодити справу, необхідно переказати якусь суму на вказаний шахраями картковий рахунок або віддати гроші визначеній особі.

У жодному разі не надсилайте і не передавайте нікому гроші у таких випадках.

Попередьте своїх родичів похилого віку про можливі шахрайські дії зловмисників, бо лише ваша пильність та здоровий глузд убереже вас від того, щоб не стати жертвою шахрайства.

Пресслужба обласної прокуратури