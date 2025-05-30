На Волині оперативно затримали підозрюваного у підпалі будинку

За вчинене зловмисникові загрожує до десяти років позбавлення волі.

Учора до поліції надійшло повідомлення від жителя Шацької громади про те, що невідомий підпалив його будинок.

Співробітники кримінальної поліції оперативно встановили, що до вчинення злочину причетний 37-річний односелець заявника.

Будинок знищено повністю, на щастя, ніхто не постраждав.

Зловмисника затримали у процесуальному порядку.

За процесуального керівництва прокуратури слідчі повідомили затриманому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України. Йдеться про умисне знищення майна шляхом підпалу.

Вирішується питання про обрання запобіжного заходу – тримання під вартою.

Триває досудове розслідування.

Сектор комунікації поліції Волинської області