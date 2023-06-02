На Волині судитимуть кримінального авторитета, який провів у виправній колонії «сходку»

Прокурори Волинської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні щодо громадянина, який організував та взяв участь у злочинному зібранні (сходці) осіб, які здійснюють злочинний вплив, для координації злочинної діяльності, у тому числі розподілу сфер злочинного впливу, з використанням засобів зв’язку (ч.1 ст. 255-2 КК України).

За даними слідства, 13 вересня 2022 року ув’язнений ДУ «Маневицька виправна колонія», який перебуває в статусі «смотрящого» за колонією, запросивши до участі в зібранні в режимі відеоконференції «вора в законі», провів в установі злочинну сходку, на якій вирішувались питання розподілу сфер злочинного впливу у місцях несвободи.

Досудове розслідування: ГУ НП у Волинській області.

Пресслужба обласної прокуратури