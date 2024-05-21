На Волині викрито підпільне виробництво алкогольних напоїв

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора викрито підпільне виробництво підакцизних товарів на території Волинської області.

За даними слідства, група осіб організувала виготовлення, зберігання та збут лікеро-горілчаних виробів відомих світових брендів. Для цього вони обладнали роботу цілого виробництва.

В подальшому алкогольні напої реалізовувалися на території України через мережу інтернет.

Правоохоронці провели обшук у складських та виробничих приміщеннях, де зберігалось обладнання для виготовлення алкогольної продукції, готова продукція та сировина. Вилучено понад 2000 коробок готової продукції відомих світових брендів, устаткування, 10 тонн готової продукції, що знаходилась у ємностях та готова до розливу; 12 тонн спирту, пакувальну продукцію та ємності для розливу.

Далі на території цієї ж області правоохоронці виявили ще одне виробництво. Під час обшуку вилучено 6000 штук готової продукції відомих світових брендів, упакованої в тару «Bag-in-Box», а також 5,5 тонн спирту та 1 тонну рідини для розливу.

На вилучене майно накладено арешт. Наразі вирішується питання щодо повідомлення про підозру особам, причетним до вчинення кримінальних правопорушень за фактом незаконного виготовлення, зберігання, збуту або транспортування з метою збуту підакцизних товарів (ст. 204 КК України).

Досудове розслідування здійснюється детективами Бюро економічної безпеки України.

Довідково: за чотири місяці 2024 року за фактами незаконного виготовлення, зберігання, збуту або транспортування з метою збуту підакцизних товарів правоохоронними органами обліковано 381 кримінальне правопорушення. Це на 103 кримінальні правопорушення більше ніж за аналогічний період 2023 року (278).

З них майже утричі збільшилася кількість кримінальних правопорушень, у яких особам вручено повідомлення про підозру. Удвічі збільшилася кількість кримінальних правопорушень, за якими провадження направили до суду.

Офіс Генпрокурора