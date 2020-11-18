На взятке «погорел» замначальника колонии для бывших правоохранителей

Один из заместителей руководителя колонии, где отбывают наказание бывшие сотрудники правоохранительных органов, подозревается в вымогательстве и получении взятки от осужденного с целью содействия принятию комиссией по применению льгот положительного решения по смягчению условий его содержания.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГБР.

«Следователи ТУ ГБР в Киеве сообщили о подозрении одному из заместителей руководителя Государственного учреждения «Менская исправительная колония № 91″, которая является единственным на территории Украины учреждением, где отбывают наказание бывшие сотрудники правоохранительных органов. Чиновник подозревается в вымогательстве и получении неправомерной выгоды должностным лицом (ч. 3 ст. 368 УК Украины). По данным предварительного расследования, чиновник исправительной колонии требовал и получил от осужденного неправомерную выгоду в сумме 23 000 гривен», — говорится в сообщении.

Отмечается, что за средства он должен был предоставить поощрения и способствовать принятию комиссией по применению льгот положительного решения по смягчению условий его содержания.

Так, 18 октября 2020 года следователи ГБР задержали чиновника исправительной колонии во время получения второй части неправомерной выгоды в сумме 15 000 гривен.

Ранее правоохранители задокументировали факт получения первой части неправомерной выгоды должностным лицом исправительной колонии, после чего осужденному объявили поощрение.

В случае доказательства вины подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.