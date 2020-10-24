На Закарпатье за контрабанду сигарет на ₴7 млн. будут судить «дипломата»

Закарпатская областная прокуратура согласовала подозрение и направила в суд обвинительный акт по закарпатцу, который по поддельным дипломатическим документам пытался вывезти в ЕС более 180 тыс. пачек сигарет.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры, передает УНН.

Отмечается, что происшествие случилось в конце сентября на КПП “Тиса”.

“49-летнего жителя Мукачево задержали при попытке пересечь границу по отдельной дипломатической полосе движения с полным микроавтобусом сигарет без акцизных марок, ориентировочная стоимость которых — более 7 млн грн”, — говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, на автомобиль, табачные изделия и другое имущество был наложен арест.

“Действия мужчины квалифицированы по ч. 1 ст. 204, ч. 4 ст. 358 УК Украины, то есть незаконное приобретение, хранение и транспортировка с целью сбыта незаконно изготовленных табачных изделий и использование поддельных документов”, — добавили в прокуратуре.