На Закарпатті чоловік скуповував крадені у громадян речі

Днями закарпатські поліцейські провели санкціоновані судом обшуки в 36-річного жителя смт Великий Березний. В ході ретельної оперативної роботи правоохоронці встановили, що чоловік займався закупкою крадених речей.

Серед вилученого з будинку закупника — переважно електроінструменти та акумуляторні батареї.

Поліцейські звертаються до закарпатців із проханням переглянути фото вилучених речей. У разі, якщо ви стали потерпілими внаслідок крадіжок і впізнали серед вилученого належні вам речі, — звертайтеся до найближчого відділення поліції або за номером “102”.

Поліція Закарпатської області