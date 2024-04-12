На Закарпатті група чоловіків під «прикриттям» міжнародної гуманітарної організації намагалася перетнути кордон

Дізнавачі Відділення поліції № 1 Берегівського районного відділу поліції викрили групу військовозобов’язаних чоловіків, віком від 20 до 40 років, які намагалися незаконно перетнути державний кордон України. Для реалізації своїх планів двоє мешканців столиці, житель Київщини, херсонець та донеччанин скористалися підробленими документами, які засвідчували нібито їх причетність до міжнародної гуманітарної організації. Мова йде про «Червоний хрест».

Окрім документів, для більшої переконливості, чоловіки використали й спецодяг волонтерів даної організації.

На автомобілі марки «Mercedes» вони прямували до контрольно-пропускного пункту на кордоні з Румунією. Під час перевірки чоловіків і викрили українські прикордонники.

Дізнавачі поліції вилучили у фігурантів всі речові докази та провели необхідні слідчі дії. Всім пʼятьом порушникам повідомлено про підозру у вчиненні проступків, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 (використання завідомо підробленого документа) Кримінального кодексу України та ст. 445 (незаконне використання символіки Червоного Хреста, крім випадків, передбачених цим Кодексом) КК України.

Станом на сьогодні досудове розслідування у справі завершено, матеріали кримінального провадження скеровано для судового розгляду.

Обвинуваченим загрожує від штрафу до обмеження волі терміном до 2-ох років.

Поліція Закарпатської області