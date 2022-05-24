На Закарпатті розслідують справу щодо підробки дозвільних документів на лісопродукцію

Вчора, 23 травня, під час патрулювання у селі Горінчево поліцейські зупинили для перевірки транспортний засіб «ЗІЛ-131» завантажений свіжозрубаною деревиною.

Ретельно оглянувши вантаж, правоохоронці з’ясували, що з лісопосадки 32-річний водій намагався вивезти 5 кубометрів деревини породи «бук», яка не була промаркована відповідно до встановлених вимог. Окрім цього, чоловік не зміг пояснити походження вантажу та не надав документів, які б підтверджували законність її перевезення.

Правоохоронці викликали на місце події для документування слідчо-оперативну групу. В той час водієві привезли нібито дозвільні документи, при огляді яких дізнавачі поліції виявили явні ознаки підробки.

В результаті, транспортний засіб разом з деревиною та товаро-транспортні накладні поліцейські вилучили для проведення необхідних експертиз. За фактом підроблення чи використання підроблених документів відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 358 Кримінального кодексу України.

У ході досудового слідства поліцейські встановлюватимуть всіх причетних до злочину. Слідство триває.

Поліція Закарпатської області