На Закарпатті судили ухилянта, що намагався виїхати з України нібито у відрядження по фейковому посвідченню програміста

Берегівський районний суд Закарпатської області судив ухилянта від мобілізації, який, купивши підроблені документи на відрядження, вдавав із себе програміста і намагався виїхати з України. Розповідаємо деталі історії.

Військовозобов’язаний чоловік із міста Берегове замовив в інтернеті виготовлення тимчасового посвідчення військовозобов`язаного та посвідчення про відстрочку від призову на військову службу на період мобілізації та на воєнний час на своє ім`я, узгодивши водночас оплату вартості підроблених документів в розмірі 2000 грн.

Він передав свої персональні дані виконавцю, та отримав поштою завідомо підроблені офіційні документи — тимчасове посвідчення військовозобов`язаного та бланк посвідчення про відстрочку від призову на військову службу на період мобілізації та на воєнний час.

У документах йшлося про те, що нібито ДП «Київське спеціалізоване підприємство обчислювальної техніки та інформатики» направило відрядження інженера-програміста. Також до направлення прикладено додаток до листа Міністерства аграрної політики та продовольства з пропозицією щодо бронювання військовозобов`язаних, яким надається відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації та на воєнний

Надалі ухилянт 1 квітня 2023 року приблизно о 16:37, під час проходження прикордонного контролю, перебуваючи в міжнародному пункті пропуску «Лужанка» у Берегівському районі Закарпатської області, надав прикордонникам ці завідомо підроблені документи, які насправді не видавалися та не посвідчувалися.

Чоловіку інкримінують пособництво у підробленні посвідчення, яке видається установою, яка має право видавати документи, і яке надає права або звільняє від обов`язків служити у війську.

Суд 18 квітня визнав чоловіка винним у використанні підробних документів та власне пособництві у їхньому створенні. На нього накладено штраф у розмірі 11 900 грн.

Вирок за результатами розгляду обвинувального акта щодо вчинення кримінального проступку може бути оскаржений протягом 30 днів з дня отримання його копії.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції. // dev.ua