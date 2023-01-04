На Закарпатті судитимуть батька, який убив малолітнього сина

Ювенальний прокурор Закарпатської обласної прокуратури скерувала до суду обвинувальний акт щодо закарпатця за фактом умисного вбивства малолітньої дитини (п. 2 ч. 2 ст. 115 КК України).

У ході слідства здобуто докази того, що 23 липня цього року чоловік у стані алкогольного сп‘яніння наніс сину кілька ударів кухонним ножем. Від тяжких поранень дитина загинула на місці. Подія сталася за місцем проживання родини, в одному з сіл на Тячівщині.

Певний час після скоєного чоловік переховувався в лісовому масиві неподалік будинку. Згодом його знайшли та затримали, а за доводами прокурора – арештували. Наразі він і надалі перебуває під вартою.

Подальший розгляд провадження здійснюватиме Тячівський районний суд. За такий злочин особі може загрожувати 10-15 років позбавлення волі або довічне ув‘язнення.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Закарпатської обласної прокуратури