На Закарпатті вилучено наркотиків майже на ₴9 млн.

Поліцейські Закарпаття ліквідували міжрегіональний канал збуту наркотиків

Співробітники Управління по боротьбі з наркозлочинністю Головного управління Нацполіції в Закарпатській області отримали оперативну інформацію про причетність 23-річного закарпатця до налагодження каналу поставок амфетаміну у різні регіони України.

У ході негласних заходів поліцейські встановили, що фігурант залучив до злочину неповнолітнього спільника. Разом вони виготовляли наркотовар у приміщенні, яке спеціально облаштували в одному із сіл Берегівського району.

Метою був подальший збут. Для цього вони користувалися послугами однієї з логістичних компаній, і таким чином постачали амфетамін великими партіями у різні регіони України.

Під час документування одного з таких трансферів правоохоронцям вдалося вилучити з незаконного обігу масштабну партію амфетаміну – понад 10 кг. Заходи було проведено у місті Києві, під час того, як замовник отримував відправлення від наркоторговців із Закарпаття. Вартість цієї поставки за цінами «чорного ринку» сягає майже 9 мільйонів гривень.

За місцем проживання зловмисників та у приміщенні, де виготовлялися наркотики було проведено обшуки. В результаті додатково вилучено пів кілограма прекурсорів, електронні ваги та 100 грамів готового амфетаміну, вже розфасованого у згортки.

Під час розслідування правоохоронцям також вдалося зʼясувати, що фігуранти збували наркотики не тільки великими партіями, а і шляхом «закладок», зокрема в місті Ужгород.

Нараз слідчі Берегівського районного відділу поліції, за процесуального керівництва прокуратури, повідомили про підозру 23-річному організатору наркоторгівлі. Йому інкримінують ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України. Суд уже обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення 242 тисяч гривень застави. Щодо його 16-річного спільника – готуються необхідні матеріали для притягнення до відповідальності.

За скоєне їм загрожує до 10 років увʼязнення з конфіскацією майна. У справі продовжуються оперативні заходи для встановлення усіх інших осіб, можливо причетних до цієї схеми.

Заходи з викриття проводилися у співпраці з оперативниками Берегівського районного відділу поліції та Управління по боротьбі з наркозлочинністю у місті Київ.

Поліція Закарпатської області