На Закарпатті затримали раніше судимого торговця боєприпасами

Співробітники сектору кримінальної поліції Мукачівщини отримали оперативну інформацію про можливу причетність місцевого жителя до торгівлі зброєю та боєприпасами у регіоні. Правоохоронці негайно ж розпочали заходи, щоб не допустити розповсюдження нелегальної зброї на території області.

В результаті, оперативникам вдалося затримати 43-річного раніше судимого зловмисника «на гарячому», під час спроби збуту своєму клієнту заборонених предметів. З місця події слідчі вилучили 45 набоїв до автоматичної зброї та гранату із запалом. Окрім цього, з помешкання затриманого правоохоронці вилучили ще близько сотні набоїв різного калібру.

Підозрюваного, відповідно до статті 208 КПК України, помістили до ізолятора тимчасового тримання. В поліції за цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Наразі вирішується питання щодо повідомленння зловмиснику про підозру та обрання на період розслідування запобіжного заходу. Слідчі клопотатимуть про безальтернативне тримання під вартою.

У ході слідства поліцейські встановлюватимуть канал надходження до підозрюваного вилучених боєприпасів.

Поліція Закарпатської області