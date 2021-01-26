На Запоріжжі під час одержання хабаря затримано посадовця Державної фіскальної служби

За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури повідомлено про підозру оперуповноваженому відділу боротьби з незаконним обігом підакцизних товарів Головного управління ДФС у Запорізькій області за фактом одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, посадовець вимагав грошові кошти від приватного підприємця у розмірі 18 тис грн щомісячної данини, за які гарантував не створювати проблем у веденні підприємницької діяльності. А також обіцяв не притягувати його до кримінальної відповідальності за незаконне виготовлення та збут фальсифікованої алкогольної і тютюнової продукції.

Правоохоронцями затримано посадовця під час отримання чергової суми хабара.

Наразі затриманому підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Тривають слідчі дії з метою виявлення та притягнення до відповідальності інших осіб, які можуть бути причетні до протиправної діяльності.

Оперативний супровід у кримінальному провадженні здійснюється працівниками СБУ спільно з територіальним управлінням ДБР, розташованим у м. Мелітополь.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Запорізької обласної прокуратури