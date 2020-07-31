На Запоріжжі судитимуть угруповання «чорних ріелторів»

Прокуратура Запорізької області затвердила та скерувала до суду обвинувальний акт стосовно чотирьох осіб за фактом викрадення людей та шахрайства, вчинених організованою групою (ч.3, ч.5 ст.27, ч.3 ст.146, ч.4 ст.190 КК України). До групи входив колишній помічник оперуповноваженого сектору карного розшуку одного з міських відділів ГУ МВС України в Запорізькій області, якому додатково інкримінується перевищення повноважень працівником правоохоронного органу (ч. 3 ст. 365 КК України).

За даними слідства, обвинувачені підшукували квартири в м. Бердянськ, власники яких вели антисоціальний спосіб життя.

При цьому вони застосовували фізичне насильство із використанням зброї до господарів житла і проти їхньої волі вивозили в інше місце, де утримували, доки не продадуть квартиру. Кошти від продажу покупці передавали нібито власникам, а ті — організатору злочинної групи, який розподіляв їх між усіма учасниками.

Таким чином підозрювані незаконно заволоділи майном потерпілих на суму майже 1,5 млн грн.

Слідчі і процесуальні дії проводились спільно з територіальним управлінням ДБР, розташованим у м. Мелітополь, Управлінням СБУ в області та за участі Управління стратегічних розслідувань в Запорізькій області ДСР Нацполіції України.

Пресслужба прокуратури Запорізької області