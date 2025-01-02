На Запоріжжі внаслідок необережного поводження з РПГ травмувалися двоє чоловіків

Інформація про подію надійшла до чергової частини поліції 1 січня близько 14:30. Першими на виклик прибули поліцейські офіцери громади. Вони надали постраждалим домедичну допомогу, після цього їх госпіталізували.

Слідчо-оперативна група відділу № 6 (Запорізький) Запорізького райуправління поліції та вибухотехніки попередньо з’ясували, що постріл стався внаслідок необережного поводження з ручним протитанковим гранатометом. Повні обставини події та походження зброї встановлюються.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 (Нещасний випадок) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.

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Відділ комунікації поліції Запорізької області