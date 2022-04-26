На Житомирщині оголошено про підозри ще трьом колаборантам

Дізнавачі поліції зібрали необхідні свідчення та оголосили про підозри у публічних запереченнях збройної агресії проти України та заклики до підтримки рішень та дій держави-агресора трьом чоловікам, жителям м. Житомира та Бердичівського району. Правопорушення були викриті поліцейськими спільно з оперативниками УСБУ регіону під процесуальним керівництвом окружних прокуратур.

Правоохоронці задокументували, що 55-річний житомирянин просто біля бомбосховища багатоповерхівки заявляв місцевим мешканцям, що росіяни – братній народ та прийшли в Україну з миром. Він заперечував окупацію військами рф частини території України та публічно закликав сприяти ворожим військам під час захоплення ними обласного центру, яке, за його словами, скоро відбудеться.

Ще один житомирянин у дворі багатоповерхівки заявив присутнім, що рф проводить спецоперацію, а дії президента росії правильні. Чоловік стверджував, що росія вчиняє превентивні дії та не мала наміру здійснювати обстріли житлових кварталів та об’єктів цивільної інфраструктури України.

Підозрюваним у подібному правопорушенні нині є також 55-річний житель Вчорайшенської громади Бердичівського району. Правоохоронці викрили чоловіка у відвертій підтримці агресії рф стосовно України. Зокрема, поблизу крамниці у присутності селян він заявляв: «ніякої війни немає, це спецоперація росії по звільненню України від бандерівців і нацистів; прийдуть наші й швидко наведуть тут порядок, швидко вивчите російські закони; буде як в російському Криму…».

Тож поліцейські оголосили фігурантам проваджень про підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111-1 (Колабораційна діяльність) КК України.

25 квітня обвинувачення жителя Бердичівського району скеровано до суду.

Нагадаємо, на Житомирщині правоохоронці викрили ще кількох поціновувачів «руського миру»

Відділ комунікації поліції Житомирської області