На Житомирщині п’яний мисливець жорстоко вбив домашнього кота

Жорстоке вбивство кота у селі Біла Криниця Житомирської області п’яними мисливцями збурило соцмережі.

Село Біла Криниця зусібіч оточене лісом. Троє мисливців пізнього вересневого дня поверталися з полювання додому. На вулиці біля своїх воріт очікував на хазяйку прямовухий британець кіт Том. Зазвичай, породистий кіт ніколи не вибігав на вулицю. Але саме того вечора він вискочив зустрічати з роботи свою господарку, йдеться в сюжеті ТСН.

Першими прийшли мисливці.

Один із тих мисливців Сергій Куцько, за словами Яни, нібито взяв в руки кота і бив ним об паркан, також бив ногами.

На ґвалт вибіг старший брат господарки кота. Йому чоловіки пригрозили незачехленними рушницями. На останок покаліченого Тома розірвали навпіл розлючені мисливські пси.

Сергій Куцько все заперечує. Нібито тому, що передбачливо забрав з місця злочину всі останки тварини.

“Це наклеп, я навіть на нього не реагую, тому що в них доказів немає, що я його убивав, і тому подібне”, – каже чоловік.

Зранку після трагедії з котом Яна написала заяву в поліцію.

“Поліція поки що не реагує. То вони у відпустці, то вони зайняті, сказали, що цього тижня мені зателефонують. Вже третій тиждень пішов”, – каже жінка.

Вона зазначає, що більше користі було від розголосу в соцмережах. // Діло