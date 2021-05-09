На Житомирщині затримали чоловіка, який зарізав дружину

8 травня увечері до поліції надійшло повідомлення про вбивство у с. Зарубенці Андрушівської громади. Під час перевірки інформації поліцейські з’ясували, що загинула 44-річна місцева жителька. За підозрою у нанесенні смертельних травм поліцейські затримали її чоловіка.

Попередньо встановлено, що подія сталася близько 18:20 за місцем проживання подружжя. Між ними виник черговий конфлікт, під час якого 48-річний чоловік наніс жінці ножові поранення шиї. За наявною інформацією, її смерть настала через значну крововтрату.

На момент прибуття поліцейських слідчо-оперативної групи Бердичівського районного відділу чоловік перебував з явними ознаками алкогольного сп’яніння. Під час огляду місця події вилучено низку речових доказів.

У рамках відкритого кримінального провадження призначено експертні дослідження, у тому числі судово-медичну щодо причин смерті жінки. Чоловіка слідчі затримали у порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу України.

Вирішується питання про оголошення йому підозри у вчиненні умисного вбивства (ст. 115 ККУ). Санкція статті передбачає відповідальність у вигляді позбавлення волі на термін від 7 до 15 років. // expreszt.com.ua