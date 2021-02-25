На Житомирщині злочинну групу викрили у викраденні та відмиванні ₴14 млн.

Днями детективи Слідчого управління ГУНП повідомили про підозру чотирьом жителям м. Житомира та району у вчиненні тяжких та особливо тяжких злочинів. Головний бухгалтер філії банку, підприємець та приватні особи через несанкціонований доступ до автоматизованої фінансової системи упродовж 2011-2016 років заволоділи понад 14 млн гривень.

Під час досудового розслідування викрито схему привласнення грошових коштів банку. Так, головний бухгалтер однієї з філій перераховував кошти на рахунки фізичної особи підприємця та особисті приватних осіб на суми від 40 до 500 тисяч гривень.

Ці кошти у подальшому, після підписання заяв на видачу готівки, на підставі підроблених документів були ними отримані у відділенні каси банку та використані на власний розсуд, у тому числі для ведення господарської (підприємницької) діяльності.

Загалом у ході досудового розслідування встановлено таємне викрадення грошей на загальну суму понад 14 млн. грн.

Відтак чоловіки підозрюються у вчиненні кримінальних діянь, передбачених ч. 4, 5 ст.185 (Крадіжка, вчинена у великих (в особливо великих) розмірах або організованою групою), ч. 2 ст. 200 (Незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення), ч. 2 ст. 209 (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) КК України.

Відповідно до санкцій статей підозрюваним може загрожувати покарання у вигляді ув’язнення на термін від 7 до 12 років з конфіскацією майна.

Наразі вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів.

Злочинну діяльність групи викрили детективи Слідчого управління ГУНП за оперативного супроводу поліцейських Управління стратегічних розслідувань в області ДСР НП України та під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.

Відділ комунікації поліції Житомирської області