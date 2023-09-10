На Житомирщині 15-річну дівчину затримали за замах на вбивство

Уночі 7 вересня до поліції надійшло повідомлення про поранення, завдане 31-річній жительці Попільнянської громади. Жінку ушпиталили до реанімаційного відділення. Обставини події з’ясовували поліцейські відділення поліції № 2 (смт Попільня) Житомирського райуправління.

Встановлено, що того вечора в будинку 29-річного місцевого жителя перебували двоє його знайомих місцевих жительок. Одній з них лише нещодавно виповнилося 15 років.

Попередньо, старші чоловік та жінка вживали спиртне. Згодом молодша приревнувала до 31-річної опонентки чоловіка та кілька разів вдарила ту ножем.

Поліцейські зібрали свідчення та вилучили речові докази з місця події. Дівчину, причетну до поранення жінки, затримали у порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою).

Слідчі оголосили їй про підозру у замаху на вбивство (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 КК України). Вирішується питання про обрання їй запобіжного заходу. Процесуальне керівництво здійснює Коростишівська окружна прокуратура.

Слід зазначити, що відповідальність за вчинення тяжких злочинів (у тому числі за умисне вбивство, завдання тяжких тілесних ушкоджень тощо) настає з 14 років.

Поліцейські закликають батьків бути більш відповідальними у вихованні дітей. Контролюйте їх місцезнаходження, коло спілкування та інтереси. Роз’яснюйте дітям правила поведінки та нагадуйте про відповідальність за вчинки.

Відділ комунікації поліції Житомирської області