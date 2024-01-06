На Житомирщині 36-річну жінку затримали за підозрою у вбивстві чоловіка

Зранку 5 січня до поліції надійшло повідомлення про смерть за місцем проживання 56-річного жителя Андрушківської громади. Його дружина повідомила, що напередодні чоловіка побив сусід. Однак, працюючи на місці події, поліцейські встановили, що до загибелі чоловіка причетна сама жінка.

На місці події працювала слідчо-оперативна група відділення поліції №2 (смт Попільня) Житомирського райуправління, слідчі, криміналісти та оперативники карного розшуку ГУ Нацполіції області.

В одній з кімнат приватного будинку на підлозі правоохоронці виявили тіло чоловіка з видимими тілесними ушкодженнями. У помешканні був безлад, ймовірно – сліди бійки.

Після проведення розтину експерти вказали, що смерть чоловіка була насильницькою: через завдані множинні травми та шок.

Поліцейські вилучили з місця події слідову інформацію, опитали ймовірних свідків та очевидців події, провели інші розшукові заходи. У результаті встановили, що смертельні травми чоловікові завдала його дружина. Слідчі затримали її у порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) КПК України.

Попередньо, ще зранку 4 січня жінка вживала спиртне разом з чоловіком. Водночас між ними постійно виникали сварки та словесні перепалки. А ввечері вона взяла палицю та побила чоловіка, покинувши його на підлозі, коли той впав.

Слідчі повідомили жінці про підозру в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України). Нині вирішується питання про обрання їй запобіжного заходу.

Відповідно до чинного законодавства їй загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від 7 до 15 років.

Процесуальне керівництво здійснює Коростишівська окружна прокуратура.

Відділ комунікації поліції Житомирської області