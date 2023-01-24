На Житомирщині «рогато-худобних» ділків викрито у заволодінні понад ₴15 млн. бюджетних коштів

Протиправну діяльність групи осіб викрили слідчі Слідчого управління ГУНП в області за процесуального керівництва Житомирської обласної прокуратури.

Слідством установлено, що у 2021 році 41-річна киянка, будучи представником за довіреністю акціонерного товариства сільськогосподарського напряму, змовилась із службовими особами двох підпорядкованих господарств. Вони уклали кілька фіктивних угод щодо купівлі-продажу племінної рогатої худоби. Надалі спільники сфабрикували низку документів: акти прийому-передачі худоби, товарно-транспортні накладні та інші. А також для прикриття удаваних господарських відносин здійснювали перекази коштів між товариствами.

Згодом вказані особи склали заявки на отримання часткового відшкодування вартості племінних тварин. Ці документи подали до відповідної комісії Мінагрополітики для отримання виплат за державною підтримкою розвитку тваринництва.

Таким чином учасники оборудок заволоділи коштами державного бюджету у загальній сумі більш як 15 мільйонів гривень.

20 та 23 січня слідчі поліції оголосили представнику, директору та головному бухгалтеру зазначених товариств підозри у заволодінні майном шляхом зловживання службовим становищем (ч. 5 ст. 191 КК України) та у службовому підробленні (ч. 1 ст. 366 КК України).

Відповідно до чинного законодавства такі протиправні дії караються позбавленням волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Житомирської області