На Житомирщині судитимуть члена військової лікарської комісії

Медику інкримінують корупційні діяння, пов’язані з маніпулюванням фейковим діагнозом для військовозобов’язаного, що мав допомогти йому отримати відстрочку від призиву. Нагадаємо, у вересні 2023 року під час вирішення такого питання поліцейські затримали лікаря Коростенської ВЛК.

Досудове розслідування проводили слідчі СУ ГУНП в Житомирській області, оперативний супровід – працівники УСР в Житомирській області ДСР Національної поліції України.

Поліцейські встановили, що 57-річний лікар запевнив пацієнта під час проходження ВЛК, що може вплинути на членів комісії. Тож від складених ними документів залежатиме, чи підлягатиме чоловік мобілізації. Відтак він вимагав надати 6 000 гривень хабаря за вигаданий діагноз у лікарському висновку.

19 вересня чоловік отримав документ, в якому йшлося, що він потребує оперативного лікування. Наступного дня він мав передати лікарю «винагороду». Саме під час отримання грошей поліцейські й затримали медика. Тоді ж окрім грошей, у лікаря було вилучено телефон, чорнові записи та медичні журнали.

Зібравши докази причетності підозрюваного до правопорушення та отримавши висновки експертиз, слідчі інкримінували чоловікові прийняття пропозиції та одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави (ч. 2 ст. 369-2 КК України).

Нині обвинувальний акт у кримінальному провадженні скеровано до суду.

Процесуальне керівництво здійснювала Житомирська спеціалізована прокуратура у сфері оборони.

Відділ комунікації поліції Житомирської області