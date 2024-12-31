На Житомирщині судитимуть експодатківця, який одержував зарплату, імітуючи службу у добровольчому батальйоні
Прокурор Житомирської обласної прокуратури скерував до суду обвинувальний акт стосовно колишнього працівника податкової служби за фактом шахрайства, вчиненому у великому розмірі в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 190 КК України).
Розслідуванням установлено, що начальник структурного підрозділу ГУ Державної податкової служби в Житомирській області вчинив шахрайство з бюджетними коштами.
Обвинувачений протягом двох років обманним способом одержував заробітну плату та компенсацію за невикористану відпустку.
Так, у червні 2022 року подав заяву про увільнення від виконання обов’язків із збереженням місця роботи та середнього заробітку нібито на підставі служби у добровольчому формуванні територіальної громади іншої області.
Однак на службу не прибув, а увесь час перебував вдома, у селищі під Києвом, незаконно одержуючи по березень 2024 року зарплату та інші виплати. Таким способом незаконно заволодів майже 700 тис грн (включно з податками).
Обвинуваченого з посади звільнено.
Крім цього, в окреме провадження виділені матеріали стосовно перевірки законності дій керівництва ГУ ДПС в області.
Досудове слідство проводив другий слідчий відділ (з дислокацією у м. Житомирі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому.
Санкція зазначеної статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Пресслужба Житомирської обласної прокуратуриTweet