На Житомирщині затримали підозрюваного у замаху на вбивство двох жінок

Увечері 10 березня до поліції надійшло повідомлення про спричинення тяжких тілесних ушкоджень жителькам райцентру. У ситуації розбирались правоохоронці Звягельського районного відділу.

За кілька годин до події до поліцейських зателефонувала 51-річна жителька м. Звягеля та розповіла, що сусід, керуючи автомобілем у п’яному вигляді, пошкодив її паркан, через що між ними виник конфлікт.

Тож патрульні виїхали за вказаною адресою, розшукали винуватця дорожньо-транспортної пригоди та оформили відносно керманича відповідні адміністративні матеріали.

Згодом 56-річний місцевий житель прийшов до будинку заявниці та влаштував сварку, у ході якої почав наносити численні удари ножем по тілу жінки. Після чого підозрюваний завдав ножове поранення і 22-річній доньці заявниці, яка теж перебувала у помешканні.

Потерпілі виштовхали чоловіка з оселі та зачинили двері, а згодом зателефонували до «швидкої».

Їх обох у тяжкому стані було доставлено до реанімаційного відділення міської лікарні.

Поліцейські застали підозрюваного поблизу його місця проживання. Чоловіка затримали у порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) КПК України.

Слідчі Звягельського районного відділу поліції оголосили йому про підозру у замаху на вбивство двох осіб (ч. 3 ст. 15 п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України). Судом причетному було обрано запобіжний захід – тримання під вартою терміном на 60 діб.

За чинним законодавством чоловікові може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі.

Звягельський районний відділ поліції