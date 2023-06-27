На Житомирщині затримали торговця зброєю

Ділка затримали поліцейські під час чергового продажу небезпечних предметів, які він привозив із зони бойових дій. За такі дії чоловіку може загрожувати ув’язнення строком від 3 до 7 років.

В ході досудового розслідування стало відомо, що житель Романівської ТГ неодноразово їздив на схід, а звідти повертався вже із «сувенірами», які намагався продавати. На одній із таких зустрічей чоловіка затримали слідчі слідчого управління ГУНП в Житомирській області спільно з оперативниками УКР та спецпризначенцями РПОП.

Під час обшуків на місці затримання та за місцем проживання підозрюваного вилучено більше як 10 гранат, майже 500 набоїв різного калібру, магазин до снайперської гвинтівки, артилерійський порох, підривачі та інше.

46-річний чоловік підозрюється у незаконному поводженні з бойовими припасами, а саме у придбанні, зберіганні та збуті бойових припасів без передбаченого законом дозволу, тобто у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України.

Процесуальне керівництво здійснює Житомирська обласна прокуратура.

Відділ комунікації поліції Житомирської області